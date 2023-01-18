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Üsküdar’da trafikteki araçlara aldırmadan yarışan iki araç kamerada
Üsküdar’da yoğun trafikte otomobilleriyle makas atarak yarışan iki sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 18.01.2023, 16:27
Üsküdar’da yoğun trafikte otomobilleriyle makas atarak yarışan iki sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar’da dün akşam yaşanan olayda, araç trafiğinin yoğun olduğu yolda iki otomobil sürücüsü art arda makas atarak yarıştı. Makas atarak yolda ilerleyen sürücüler hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.