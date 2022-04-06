banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası!
RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası!
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

Üsküdar’da taksi şoförü, aracında unutulan 14 bin doları sahibine teslim etti

Üsküdar’da bir taksici, taşıdığı yabancı uyruklu 2 müşterinin araç içerisinde unuttuğu 14 bin doları sahiplerine teslim etti.

Asayiş 06.04.2022, 17:09
Üsküdar’da taksi şoförü, aracında unutulan 14 bin doları sahibine teslim etti

Üsküdar’da bir taksici, taşıdığı yabancı uyruklu 2 müşterinin araç içerisinde unuttuğu 14 bin doları sahiplerine teslim etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Üsküdar’da bir taksi durağına bağlı çalışan şoförlerden Abdullah Aşlamacı, Bağlarbaşı’ndan aldığı yabancı uyruklu 2 yolcuyu Kadıköy’de bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda bir çanta buldu. Yolcunun unuttuğunu fark ettiği çantayı inceleyen taksi şoförü, içerisinde pasaport ve döviz bulunduğunu fark etti. Örnek davranış gösteren duyarlı taksici içerisinde 14 bin dolar bulunan çantayı sahiplerine teslim etti.

“Buraya tedavi için gelmişler”

14 bin dolar dövizi sahiplerine teslim eden Abdullah Aşlamacı, “Arabamla seyir halindeyken Bağlarbaşı’ndan 2 tane turist aldım. Sanırım Kazakistan uyruklulardı. Türkçe hiç bilmiyorlar. Tedavi için İstanbul’a gelmişler. Kadıköy’de bir otele götürmemi söylediler. Navigasyon ile nereye gideceklerini gördüm ve otele bıraktım. Durağıma doğru yola çıktım. Durağa geldiğim sırada arkada çanta fark ettim. Çantanın turistlere ait olduğunu anladım. Tekrar otele dönerek arkadaşları aldım. Çantada 14 bin dolar parası ve pasaportları vardı ve çok teşekkür ettiler. Buraya tedavi için gelmişlerdi” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
17°
açık