Üsküdar’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Üsküdar’da bir şahıs aralarında tartışma çıkan motokuryeyi silahla vurarak yaraladı. Saldırganın kaçış anı kameraya yansıdı.

İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında Üsküdar Selmani Pak Caddesi’nde henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası şahıs, motokurye olduğu öğrenilen kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan motokurye kasığından vurularak yaralandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nei kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu yerde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Kurşun yağdıran şahsın taksiye binip olay yerinden kaçtı. Şahsın saldırı sonrası kaçış anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili ve kaçan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan silah seslerini duyan Muammer Akbıyık adlı vatandaş, “Kasığından yaralanmış. Ben silah sesi duydum” ifadelerini kullandı.