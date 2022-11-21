Üsküdar’da şiddetli rüzgarda otobüs yazıhanenin çatısı uçtu

Üsküdar Harem’de Kamil Koç firmasına ait yazıhanenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savruldu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Otogarı’nda meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Kamil Koç firmasına ait çatı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savruldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çatıdan temizleme işlemi yaptı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu.