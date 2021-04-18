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Üsküdar’da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde iskelede sıkışarak mahsur kalan kedinin imdadına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Dalış timi ekiplerinin kediyi kurtarma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 18.04.2021, 16:54
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Üsküdar’da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde iskelede sıkışarak mahsur kalan kedinin imdadına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Dalış timi ekiplerinin kediyi kurtarma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde vapur iskelesinin deniz ile birleştiği noktada öğlen saatlerinde bir kedi sıkışarak mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timi ekipleri harekete geçti. Kedinin bulunduğu yere gelen dalış timi ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İskelenin altına giren dalış timi ekipleri, kediyi güvenli bir şekilde dışarı çıkarttı. Kedinin bota çıkarılma anı da kameraya yansıdı.
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