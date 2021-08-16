Üsküdar’da refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Üsküdar’da refüje çaparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.15 sıralarında Üsküdar’da Nuh Kuyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.K. idaresindeki 34 RA 4510 plakalı otomobil, Nuh Kuyusu Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Z.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören Sabri Taş isimli vatandaş, “Trafikte minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü münakaşa ediyorlar. Otomobil sürücüsü yol üzerinde önüne geçmek isterken sıkışması sonucu refüje çarparak takla attı. Otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdılar” diye konuştu.