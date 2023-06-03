Üsküdar’da motosikletli asker eğlencesi kaza ile sonlandı

Üsküdar’da asker eğlencesi için tünel içerisinde motosikletlerle ilerleyen gruptan bir sürücü, yol kenarında duran otomobile çarptı. Diğer motosiklet sürücülerinin de yolda tehlikeli şekilde ilerlediği görülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar’da Tantavi Tüneli’nde dün akşam yaşandı. İddiaya göre, asker eğlencesi yapmak için bir grup kişi otomobil ve motosikletleri ile tünelde konvoy yaparak ilerledi. Motosiklet sürücülerinin yolda şerit ihlali yaparak tehlikeli şekilde ilerlediği görülürken, bir motosiklette bulunan iki kişinin zıplayarak yolculuk ettiği de gözlendi. Yolda ilerleyen motosikletlilerden biri yol kenarında duraklamakta olan bir otomobile çarparken, çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kaza ile sonlanan asker eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.