Üsküdar’da motorlu 2 kişi güpegündüz araç kurşunladı

Üsküdar’da motorlu iki kişi otomobili kurşunlayıp kaçtı. Otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, polis firari şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen 34 CDY 271 plakalı Opel marka aracın yanına yaklaşan motosikletli iki kişi silahla araca 3 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yeri inceleme, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda yara almayan ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kask taktıkları için kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişiyi yakalamak için ekipler çalışma başlattı.