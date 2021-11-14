Üsküdar’da iki ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar’da kavşağa hızlı giren taksi, başka bir ticari taksiyle çapıştı. Kazada ters dönen taksi metrelerce sürüklenirken, araçtaki yolcu yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 06.00 sıralarında Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerindeki Libadiye Kavşağı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, Bulgurlu Caddesi’nden hızla gelen 34 TES 06 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TGF 70 plakalı ticari taksiye sol taraftan hızla çarptı. Çapmanın etkisiyle ticari taksi yan yatarak metrelerce sürüklendi. Ters dönerek sürüklenen araç içinde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yolcu, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik normal akışına döndü.