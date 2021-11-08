Üsküdar’da hızla ters yöne giren otomobil sürücüsü dehşet saçtı: 1 yaralı

Üsküdar’da hızla ters yöne giren otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Otomobilin park halindeki 6 araca çarparak durabildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Üsküdar Halk Caddesi üzerindeki Halk Dershanesi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Halk Caddesi’nden hızla gelen 34 VT 6022 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü ters yöne girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 6 otomobile çarparak durabildi. Çapmanın etkisiyle bir otomobil yolun ortasına savrulurken, diğer araçlar ise yolun kenarında bulunan trafik işaretlerini gösteren tabelaları yıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kazanın akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.

Kazazede Jale Uralman, ”Ben arabamı normal bir şekilde park ettim. Komşum geldi, ’Heyecanlanma arabaya çapmışlar’ dedi. Tersten girmiş galiba, 6 araca çapmış, benim arabaya da çapmış. Çok şükür içinde değildik. Kimsenin canına bir şey olmadı. Aracın kaskosu var, sigortası var, çekiciyi bekliyoruz. Vuran aracın sürücüsü biraz kötü diye söylediler. Ama ben görmedim, geldiğimde aracım bu şekildeydi. 6 tane araca vurmuş. Ters yöne hızlı girmiş galiba öyle diyor komşular. Çok şükür canımıza bir şey olmadı“ şeklinde konuştu.