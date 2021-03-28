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Üsküdar’da evden hırsızlık kamerada

Üsküdar’da geçtiğimiz günlerde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlık sonrası ticari taksi ile kaçtığını tespit ederek, adreslerini belirledi. Ekipler eve baskın yaparak iki hırsızı yakaladı.

Asayiş 28.03.2021, 15:03
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Üsküdar’da evden hırsızlık kamerada

Üsküdar’da geçtiğimiz günlerde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlık sonrası ticari taksi ile kaçtığını tespit ederek, adreslerini belirledi. Ekipler eve baskın yaparak iki hırsızı yakaladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kirazlıtepe Mahallesi’nde bir ikamette yaşandı. İddiaya göre, iki hırsız bir eve girip 4 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet mont ve bir miktar da para çalıp kayıplara karışmıştı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son zamanlarda farklı ikametlerde hırsızlık yaptığı belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek hırsızların kaçtıkları ticari taksi aracını belirledi. Ticari taksi sürücüsünün hırsızları bıraktığı adrese polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında A.A. (21) ve E.A. (22) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak polis merkezine götürüldü. Hırsızların adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkemece evden hırsızlık gerekçesiyle tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.
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