Üsküdar’da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi

Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluştu. 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı bina havadan görüntülendi.

Olay, Üsküdar’da Validei Atik Mahallesi, Abacıdede sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı patlamada ki binada büyük bir maddi hasar meydana geldi. Öte yandan doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina havadan drone ile görüntülendi.