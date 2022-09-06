Üsküdar’da doğalgaz kutusuna çarpan kamyonet yan yattı

Üsküdar’da yokuş aşağıya inen kamyon yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon önce bir evin duvarı ve doğalgaz kutusuna çarptı daha sonrada devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi burnu bile kanamadan çıkartıldı.

Kaza, saat 11:30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 FYB 18 plakalı IVECO marka kamyon yokuş aşağıya indiği sırada yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. Duramayan kamyon bir evin duvarı ve doğalgaz kutusuna çarptı daha sonrada devrildi. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan 3 kişi kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Kazada şans eseri araç içerisinde bulunan 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu.