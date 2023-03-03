Üsküdar’da çarptığı taksinin kadın yolcusunu zorla aracına bindirmeye çalıştı

Üsküdar’da bir sürücü, otomobiliyle ticari taksiye çarptı, ardından taksiye binmek isteyen kadını otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan çevredekiler olaya müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs otomobili ile ticari taksiye çarptı. Çarpan sürücü ardından taksiye binmek isteyen kadını zorla aracına bindirmeye çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek için olay yerine geldi. Sokakta bir süreliğine arbede yaşandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.