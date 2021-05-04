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Üsküdar’da çalışma esnasında su borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı

Üsküdar’da İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iş makinesi su borusunu patlattı. Borudan fışkıran basınçlı su adeta 2 katlı apartman boyuna ulaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 04.05.2021, 12:24
Üsküdar’da çalışma esnasında su borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı

Üsküdar’da İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iş makinesi su borusunu patlattı. Borudan fışkıran basınçlı su adeta 2 katlı apartman boyuna ulaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Üsküdar Selmanı Pak Caddesinde geçtiğimiz gün İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iddiaya göre iş makinesi su borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran basınçlı su metrelerce havaya yükselerek 2 katlı apartman boyuna ulaştı. Daha sonra ekiplerin müdahale etmesiyle borudan suyun fışkırması engellendi. Patlayan borudan fışkıran suyun metrelerce yükseldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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