Üsküdar’da çalışma esnasında su borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı

Üsküdar’da İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iş makinesi su borusunu patlattı. Borudan fışkıran basınçlı su adeta 2 katlı apartman boyuna ulaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Üsküdar Selmanı Pak Caddesinde geçtiğimiz gün İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iddiaya göre iş makinesi su borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran basınçlı su metrelerce havaya yükselerek 2 katlı apartman boyuna ulaştı. Daha sonra ekiplerin müdahale etmesiyle borudan suyun fışkırması engellendi. Patlayan borudan fışkıran suyun metrelerce yükseldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.