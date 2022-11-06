Üsküdar’da alev alev yanan metruk bina çöktü, yangın vakıf binasına sıçradı

Üsküdar’da metruk bir binada çıkan yangın, yanında bulunan vakıf binasına ve bir binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan metruk bina çökerken, yangının sıçradığı vakıf binası ve bina çatısı hasar aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi, Katibim Aziz Bey Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada çıktı. Metruk binada tinercilerin sebep olduğu iddia edilen yangın, binanın bitişiğinde bulunan vakıf binasına ve bir binanın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan bina yıkıldı

Polis ekipleri sokak girişlerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında metruk bina çöktü. Metruk binadaki yangın ile alevlerin sıçradığı vakıf binası ve bir bina çatısı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Vakıf binası ve bina çatısında ağır hasar oluşan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

“Galiba evi bilerek yaktılar”

İsmail Gülek adlı vatandaş, “Gecekonduda başladı. Vakfa sıçradı benim evin de çatısı yandı. Evin içi ne halde bilmiyorum. Bitiş binada yan tarafta kavga ettiler. Kavganın sonunda birbirlerine girdiler. Galiba evi bilerek yaktılar. Sonradan vakfa ve benim çatısına sıçradı” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.