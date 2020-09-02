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Üsküdar’da 5 katlı apartmanda korkutan yangın
ÜSKÜDAR'DA BİR APARTMANIN 4. KATINDA ÇIKAN YANGIN BİNA SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞARTIRKEN, ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNCE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 02.09.2020, 17:55
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Üsküdar’da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşartırken, alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi’nde bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını çıktığı evde dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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