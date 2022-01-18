Üsküdar’da 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan kadın sürücüye 15 yıl hapis talebi

Üsküdar’da, otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tuğba Ertuğrul hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Şüpheli, aracının freni tutmadığı için duramadığını söylerken, araçta yapılan incelemede fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu, kazanın fren arızası nedeniyle değil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiği ve sürücünün asli kusurlu olduğu belirtildi.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokak’ta 30 Eylül 2021 tarihinde aracıyla seyir halindeyken yoldan geçen Melike Karaca (14) ile Muhterem Çelik’e (43) çarparak ölümüne neden olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tuğba Ertuğrul(41) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tuğba Ertuğrul’un olay günü otomobiliyle seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin istinat duvarına çarptığı, ardından da aynı yönde seyir halinde bulunan başka bir otomobilin arka tarafına vurduğu anlatıldı. Daha sonra yaya olarak yürüyen Melike Karaca ile Muhterem Çelik’e çarptıktan sonra başka bir araca çarparak durabildiği anlatıldı.

Fren tutmadığı için aracı durduramadığını söyledi

Kazada yaya Melike Karaca ile Muhterem Çelik’in hayatını kaybettiğinin kaydedildiği iddianamede, şüpheli Tuğba Ertuğrul’un ifadesinin alındığı vurgulandı. Ertuğrul, olay günü yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu ile seyir halinde olduklarını, oturdukları site girişinde rampa bulunduğunu, siteye giriş yapmak için aracını yavaşlatmak istediğini ve frene bastığını, ancak frenin tutmadığını hissettiğini, bulunduğu yerin yokuş olması nedeniyle aracının kendiliğinden hızlandığını belirtti. Şüpheli, el ve ayak freninin tutmaması nedeniyle aracını durduramayarak kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazanın fren arızası nedeniyle meydana gelmediği belirlendi

Düzenlenen kaza tespit tutanağına göre, kazanın oluşumunda sürücü Tuğba Ertuğrul’un 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun "aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" kuralını ihlal ettiği kaydedildi. Araçta üçlü bilirkişi eşliğinde inceleme yapıldığının aktarıldığı iddianamede, yapılan incelemeye göre aracın fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu, söz konusu kazanın fren arızası nedeniyle meydana gelmediği, aracın hızı ve ilk çarpma sonrası direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile meydana gelmiş olduğu belirtildi.

“Şüpheli asli kusurlu, ölenler kusursuz”

Kazada hayatını kaybedenlerin kusursuz olduğu, şüpheli Tuğba Ertuğrul’un ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ederek tam ve asli kusurlu olduğu vurgulandı. İddianamede, şüpheli Tuğba Ertuğrul’un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.