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Üsküdar’da 2 katlı ahşap binada korkutan yangın

Üsküdar Beylerbeyi’nde tarihi koru içinde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken, koruda güvenlik önlemi alındı.

Asayiş 19.06.2022, 21:32
Üsküdar’da 2 katlı ahşap binada korkutan yangın

Üsküdar Beylerbeyi’nde tarihi koru içinde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken, koruda güvenlik önlemi alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Üsküdar’da Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.

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