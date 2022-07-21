banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Erdal Beşikçioğlu’nun acı günü
Erdal Beşikçioğlu’nun acı günü
Gençlerle aramıza kimse giremeyecek
Gençlerle aramıza kimse giremeyecek

Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Asayiş 21.07.2022, 15:24
Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Yorumlar (0)
27°
açık