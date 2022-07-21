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Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Asayiş 21.07.2022, 15:24
Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.