Üsküdar Kaymakamı Demiryürek’ten patlamaya ilişkin açıklama

Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluşurken 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Patlamayla ilgili açıklama yapan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, “Üsküdar’da yaşanan patlamada yaralan 4 vatandaşımızın 2’sinin durumu ağır. 2’si yan blok olmak üzere toplamda 3 bina boşaltıldı” dedi.

Olay, Üsküdar’da Validei Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

“4 yaralı vatandaşımızdan 2’sinin durumu ağır”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, “Üsküdar’da yaşanan patlamanın nedeni ilk bilgilere göre doğal gaz patlaması olduğu belirlendi. Ekiplerin patlamanın kaynağını araştırma çalışmaları devam ediyor. Patlamada yaralan 4 vatandaşımızın 2’sinin durumu ağır. Olay mahallinde ise 2’si yan blok olmak üzere toplamda 3 bina boşaltıldı” ifadelerini kullandı.