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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat tren içerisinde bekleyen yolcular duruma tepki gösterirken arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başlatıldı.
Asayiş 29.08.2022, 14:52
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat tren içerisinde bekleyen yolcular duruma tepki gösterirken arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başlatıldı.
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle Ümraniye durağında seferler durduruldu. Metro içerisinde uzun süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi. Kimi yolcu ise trenden indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası metro yeniden seferine devam etti.
Metro tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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