Son Dakika
Üsküdar Beylerbeyi’nde koruluk içiresindeki bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Üsküdar Beylerbeyi’nde koruluk içiresindeki bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Üsküdar Beylerbeyi’nde koruluk içiresindeki bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 19.06.2022, 21:03
Üsküdar Beylerbeyi’nde koruluk içiresindeki bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.