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Üsküdar Altunizade’de ağaçlık alanda yangın çıktı

Üsküdar Altunizade’de çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 17.09.2021, 16:59
Üsküdar Altunizade’de ağaçlık alanda yangın çıktı

Üsküdar Altunizade’de çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Altunizade’de çevre yolunun yanında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına tanık olanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın, itfaiyenin çabası ile kısa sürede söndürüldü. Dumanların yükseldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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