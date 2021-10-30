Üsküdar açıklarında arıza yapan kargo gemi sürüklendi

İstanbul Boğazı’nda kuzey-güney seyri gerçekleştiren 102 metre boyundaki bir kargo gemisi, Üsküdar Vaniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendi. Adeta faciadan dönülen olayda gemi kıyıya metreler kala durabildi.

İstanbul Boğazı’nda kuzey - güney seyrini gerçekleştiren 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi, saat 15.45 sıralarında makine arızası sebebiyle denizde sürüklenmeye başladı. Sürüklenmesi nedeniyle demir atan gemi, kıyıya metreler kala durabildi. Sahilde bulunan vatandaşlar, geminin kıyıya yaklaştığını görerek panik yaşadı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait KURTARMA-7 römorkörü ile KEGM-3 can kurtarma botu geminin yanına sevk edildi. Geminin Ahırkapı’ya çekileceği öğrenildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafında olaya ilişkin yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir.

Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda KURTARMA-7 ve MEHMETÇİK Römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı’ya çekilecek” ifadelerine yer verildi.