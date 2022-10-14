Uşak’taki kazada ölen gençler Manisa’da toprağa verildi

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Ayşe Aktürk (23) Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Umut Yeğen (18) ise Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Uşak Üniversitesi İş Güvenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan Onur Yeğen, yönetimindeki otomobiliyle beraberinde kardeşi Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Umut Yeğen, arkadaşı Ayşe Aktürk ve Aktürk’ün kardeşi Sedanur Aktürk ile dün gece Uşak’a giderlerken kaza yaptı. Kazada Ayşe Aktürk ve Umut Yeğen olay yerinde hayatlarını kaybederken Sedanur Aktürk ağır yaralandı.

Ayşe Aktürk’ün cenazesi önce Alaşehir ilçesindeki evlerine getirilerek helallik alındı. Daha sonra genç kız, annesi Suna, babası Oktay Aktürk ve yakınlarının gözyaşları arasında Caberfakılı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkan vekili Metin Yaşar, başkan yardımcısı Muammer İbişoğlu, belediye meclis üyesi Ali Zengin ve sevenleri katıldı.

Aynı kazada hayatını kaybeden Umut Yeğen’in cenazesi de Alaşehir Hacıbey Mahallesi’ndeki evlerine getirilerek helallik alındı. Anne Ümmühan, baba İsa Yeğen ve sevenlerinin gözyaşları arasında üniversite öğrencisi genç, Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.