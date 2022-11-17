Uşak’taki depo yangınına müdahale sürüyor

Uşak’ta bir tekstil deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Uşak-Sivaslı yolu üzerinde bulunan Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi 1 saati aşkın süredir devam ediyor.