Uşak’taki depo yangını 12 saattir devam ediyor

Uşak’ta bir tekstil deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları 12 saattir devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Uşak-Sivaslı yolu üzerinde bulunan Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi 12 saati aşkın süredir devam ederken kullanılmaz hale gelen depo havadan görüntülendi.