Uşak’ta trafik kazası: 4 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Banaz ilçesi yakınlarında A.B. idaresindeki 64 FL 509 plakalı otomobil, M.S. idaresindeki 43 HV 501 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler A.B. ve M.S. ile araçlarda bulunan 2 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.