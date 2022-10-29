Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Uşak-Sivaslı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaaddin Bakay (62) 64 ABT 911 plakalı otomobil ile Sivas istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve F.U. kontrolündeki 64 AAE 522 plakalı otomobile çarptı. İhbar sonrasında kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Alaaddin Bakay hayatını kaybederken yanında bulunan eşi A.B. ve diğer araçtaki sürücü F.U., H.K. ve F.K. ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.