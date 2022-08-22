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Uşak’ta iplik fabrikasında yangın

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Asayiş 22.08.2022, 10:19
Uşak’ta iplik fabrikasında yangın

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak Tekstil OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İplik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Uşak Belediyesi, Uşak Tekstil OSB ve Uşak Deri ve Karma OSB itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediyor.

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