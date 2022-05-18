Uşak’ta hamile kadın ve annesi feci kazada hayatını kaybetti

Uşak’ta meydana gelen feci kazada 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Uşak - Ulubey yolu üzerinde Omurca köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bilal Baki (27), kontrolündeki 64 EB 095 plakalı otomobille Ulubey ilçesinden Uşak merkez istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Ebru Güven (24) yönetimindeki 64 AAB 577 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ebru Güven idaresindeki araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Elif Baki (22) ve annesi Saadet Coşkun’un (53) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun (17) ve Ebru Güven’i ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Acı tablo sonradan ortaya çıktı

Kaza sonrasında hayatını kaybeden Elif Baki’nin 7 aylık hamile olduğu ve kontrol amaçlı şehir merkezine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan 3 kişinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.