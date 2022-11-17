Uşak’ta depo yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Uşak’ta bir tekstil deposunda akşam saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere, göre Uşak-Sivaslı yolu üzerinde bulunan Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi de sevk edildi.