Uşak’ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 322 sürücüye idari para cezası kesilirken, 39 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 12 bin 581 araç kontrol edildi. Bin 322 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 39 araç da trafikten men edildi.