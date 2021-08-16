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Uşak’ta alevlere teslim olan fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale devam ederken, jandarma ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.

Asayiş 16.08.2021, 19:01
Uşak’ta alevlere teslim olan fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale devam ederken, jandarma ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, ekiplere ihbar verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken, yangının dumanı kentin birçok yerinden göründü. İtfaiye ekiplerince fabrikayı tamamen saran alevlerle mücadele yaklaşık 2 saattir devam ediyor. Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.
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