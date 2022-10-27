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Uşak’ta 5 milyon TL değerinde kaçak 28 milyon makaron ele geçirildi
Uşak’ta 5 milyon TL’den fazla değeri bulunan 28 milyon 320 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.
Asayiş 27.10.2022, 10:10 27.10.2022, 10:19
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda kent girişinde içerisinde yüklü miktarda kaçak makaron olduğu tespit edilen 2 tırı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 milyon 650 bin TL değerinde olan 28 milyon 320 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi ekiplerce gözaltına alındı.