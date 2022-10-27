Uşak’ta 5 milyon TL değerinde kaçak 28 milyon makaron ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda kent girişinde içerisinde yüklü miktarda kaçak makaron olduğu tespit edilen 2 tırı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 milyon 650 bin TL değerinde olan 28 milyon 320 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi ekiplerce gözaltına alındı.