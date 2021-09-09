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Uşak’ta 3 ev ve 1 iş yeri yanarak kül oldu

Uşak’ta Banaz ilçesine bağlı Yenice köyünde bir evde çıkan yangın, çevredeki iki eve de sıçradı. Alevlere teslim olan 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 09.09.2021, 01:51
Uşak’ta 3 ev ve 1 iş yeri yanarak kül oldu

Uşak’ta Banaz ilçesine bağlı Yenice köyünde bir evde çıkan yangın, çevredeki iki eve de sıçradı. Alevlere teslim olan 3 ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Uşak’ta Banaz ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde saat 23.00 sıralarında Ramazan Özgül’e ait evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın çevrede bulunan 2 farklı eve ve 1 kullanılmayan iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Banaz Belediyesi’ne bağlı 4 itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinalarının da müdahale ettiği yangın, çevrede bulunan diğer ev ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. 3 ev ve 1 iş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

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