Ürünler tek tek kontrol edildi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, temel gıda satışının yapıldığı işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Raflarda ürünler tek tek bakıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde halk sağlığının korunması ve vatandaş mağduriyeti yaşamamasına yönelik rutin denetimlerini sıklaştırdı.

Ekiplerin şehir merkezinde faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürün satışının yapıldığı işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, raflarda tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol ederken aynı zamanda raf ve kasa fiyatlarının da uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde iki işletmede tarihi geçmiş ürün satışının yapıldığını tespit eden ekipler, ürünlerin raflardan kaldırılarak imha edilmesini sağlarken, işletmelere gereken uyarıları yaparak, tutanak tuttu.