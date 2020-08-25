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Urla’da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
İZMİR’İN URLA İLÇESİNDE BULUNAN YILDIZTEPE ŞEHİTLİĞİ ARKASINDAKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.
Asayiş 25.08.2020, 08:11
İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yangın, gece saatlerinde Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelmişti. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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