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Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı
Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı
Asayiş 17.05.2022, 10:02
Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı
- Operasyonda 3 göçmen kaçakçısı ile karada bulunan aynı olayla bağlantılı 39 düzensiz göçmen tespit edildi.