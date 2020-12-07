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Ürgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Asayiş 07.12.2020, 12:27
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Ürgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde yapılan aramada 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi. Bağ evi sahibi H.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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