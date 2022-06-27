banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Ürdün’deki tank patlamasında can kaybı 10’a yükseldi

Ürdün’ün liman kenti Akabe’de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu meydana gelen kazada can kaybı 10’a, yaralı sayısı ise 251’e yükseldi.

Asayiş 27.06.2022, 20:06
Ürdün’deki tank patlamasında can kaybı 10’a yükseldi

Ürdün’ün liman kenti Akabe’de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu meydana gelen kazada can kaybı 10’a, yaralı sayısı ise 251’e yükseldi.

Ürdün’ün Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu tankın düşerek patlaması sonucu meydana gelen kazada can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada can kaybının 10’a, yaralı sayısının ise 251’e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, yaralıların hastanelere tahliye edildiği ve bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilerek, uzmanların bölgede olduğu belirtildi. Açıklamada, patlamanın yaşandığı tankın içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Yerel bir sağlık yetkilisi olan Dr. Jamal Obeidat, bölge halkından evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını istedi. Patlamanın yaşandığı limana en yakın yerleşim bölgesinin 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur