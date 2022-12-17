Ürdün’deki protestolarda 44 kişiye gözaltı

Ürdün’de akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda 44 kişi gözaltına alındı.

Ürdün’de akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle başlayan ve üst düzey bir polisin vurularak öldürüldüğü protestolar sürüyor. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden (PSD) yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki ayaklanmalara katılan 44 kişi gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılacak" ifadeleri kullanıldı. Bölgelere takviye kuvvetler gönderildiği ve ülkenin güneyindeki Maan’da yaşanan şiddet olaylarından "vandalların" sorumlu olduğu belirtildi. Protestocular ateşe verdikleri lastiklerle yolları kapatırken, bazı bölgelerde güvenlik güçleriyle çatışıyor.

"Devlete karşı silaha sarılan herkes sert bir şekilde cezalandırılacaktır"

Öte yandan Maan’ın Hüseyniye bölgesindeki protestolarda Emniyet Müdür Yardımcısı Abdul Razzaq Dalabeh’in başından vurulması sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Polisin öldürüldüğü mahalleye takviye kuvvetler gönderilirken, görgü tanıkları uzun bir zırhlı araç konvoyunun Maan’a girdiğini aktarmıştı. Ürdün Kralı 2. Abdullah dün yaptığı açıklamada, "Devlete karşı silaha sarılan herkes sert bir şekilde cezalandırılacaktır" uyarısında bulunmuştu.

Ürdün’de kamyon sürücüleri, yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için geçtiğimiz hafta greve gitmişti. Greve daha sonra toplu taşıma araçları ve taksi şoförleri de katılmış, grev ve protestolar ülke genelindeki birçok şehre sıçramıştı.