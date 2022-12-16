Ürdün’de protestocular polisle çatıştı: 1 ölü

Ürdün’ün Maan kentinde, yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda üst düzey bir polis vurularak hayatını kaybetti.

Ürdün, yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle grev ve protestolara sahne oluyor. Maan şehrinde gece saatlerinde gerçekleştirilen protestoda şiddet olayları yaşandı. Göstericiler yollara kurdukları barikatları ateşe verirken, müdahalede bulunan polise taş atarak karşılık verdi. Polis ise göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisten yapılan açıklamada, komiser yardımcısı Abdul Razzaq Abdel Hafez Al Dalabeh’in “bir grup kanun kaçağı” tarafından başından vurularak hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, "Ülkenin onurunu korumaktan çekinmeyeceğiz, cana ve mala saldırmaya kalkışan herkese demir yumrukla vuracağız" ifadeleri kullanıldı. Polis memurunun öldürüldüğü mahalleye takviye kuvvetler gönderilirken, görgü tanıkları uzun bir zırhlı araç konvoyunun Maan’a girdiğini aktardı.

Başkent Amman’ın kuzeydoğusundaki yoğun nüfuslu sanayi şehri Zarqa’da da göstericiler, polisle çatıştı. Kentin Cebel el Abyad Mahallesi’ndeki olaylarda polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Başkentin Tafiyla semtinde de onlarca genç, protesto düzenleyerek başkent ile Ölü Deniz (Lut Gölü) arasındaki ana karayolunda lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Ülkenin kuzeyinde, Suriye sınırına yakın bir bölgede nüfusa göre ülkenin üçüncü büyük şehri olan İrbid’de de benzer manzaralar yaşandı.

Öte yandan, Ürdün’de kamyon sürücüleri, yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için geçtiğimiz hafta greve gitmişti. Grev ve protestolar ülke genelindeki birçok şehre sıçramıştı. Grevlerin ardından Maan’da ve Ürdün’ün güneyindeki birkaç şehirde gerilim giderek artıyor.