Ürdün’de çöken binada can kaybı sayısı 9’a yükseldi

Ürdün’ün başkenti Amman’da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken, 24 saat enkaz altında kalan 1 bebek kurtarıldı.

Ürdün’ün başkenti Amman’ın Al-Weibdeh bölgesinde dün 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililer çöken binada can kaybı sayısının 9’a yükseldiğini bildirirken, 24 saat altında kalan 1 bebek kurtarıldığını açıkladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Amman Savcısı Hassan Al-Abdallat olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.