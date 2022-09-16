Ürdün’de çöken binada can kaybı sayısı 13’e yükseldi

Ürdün’ün başkenti Amman’da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Ürdün’ün başkenti Amman’ın Al-Weibdeh bölgesinde dün 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililer, çöken binadan bugün 3 ceset daha çıkarılarak can kaybı sayısının 13’e yükseldiğini bildirirken, 10 kişinin hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Başbakan Bishr Al-Khasawneh olayın ardından bölgeyi ziyaret etmiş, binanın çökmesine yol açan nedenlerin araştırılması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.