Unutkanlığın böylesi: İnsanlık ölmemiş

Sinop’ta bir bankanın ATM’sinde unutulan kartı ve parayı bulan duyarlı vatandaş, parayı ve kartı polis memurları eşliğinde sahibine teslim etti.

Sinop’ta “unutkanlığın böylesi” denilebilecek bir olay yaşandı. Bir bankanın ATM’sinde bin TL’nin üzerinde para ve kart unutuldu. Özel bir bankanın ATM’sinde unutulan ve çekim işlemi yapılmış olan para ile kartı bulan Müzeyyen Korkmaz, örnek bir davranışa imza attı. Çekimi gerçekleştirilmiş bir deste para ile kartı bulan Müzeyyen Korkmaz, polisi arayarak durumu bildirdi.

Yaptığı davranışla “insanlık ölmemiş” dedirten Müzeyyen Korkmaz, polisi arayarak parayı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek kartın sahibine ulaşmaya çalıştı. Bankaya yakın bir konumda olan kartın sahibi Cenk Giray Aydın, banka önüne gelerek polis memurları ile bir arada olan Müzeyyen Korkmaz’ın elinden parayı teslim aldı. Cenk Giray Aydın parayı sayarak duyarlı davranan vatandaşa teşekkürlerini iletti.

Müzeyyen Korkmaz yaptığı açıklamada, "Hesap işlerimi yapmak üzere ATM’ye yöneldiğimde içinde bir kart olduğunu ve para bölmesinde yüklü bir miktarda para olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kartını ve parasını unutan vatandaşın kartını ve parasını güvenle teslim alarak hemen polisi aradım. Polis memurları olay yerine gelerek kişiye ulaşmamı sağladı. Polisin kişiye ulaşmasından sonra vatandaş ATM önüne geldi. Parayı güvenle teslim ettim” dedi.