Unutkanlığı 17 bin liraya mal oldu

Gaziantep’te bir kişinin park ettikten sonra anahtarı üzerinde unuttuğu motosikleti çalındı. 17 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Kocaoğlan Mahallesindeki bir iş yerinin önünde 7 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle bir yere giden 18 yaşındaki Yusuf Sami Yaşar, iş yerine tekrar döndükten sonra motosikletini park ederek işinin başına döndü. Bu esnada Yusuf Sami’nin motosikletin anahtarını kontak üzerinde unuttuğunu fark eden 3 şüpheli şahıs, bir süre bölgede keşif yaptıktan sonra harekete geçti.

Önce keşif yapıp sonra çaldılar

Bir süre bölgede keşif yapan ve motosikletin etrafında bir kaç tur atan şüpheli şahıslardan biri, diğer arkadaşlarıyla bölgeden geçiyormuş gibi yaparken, bir anda motosiklete yanaştı. Daha sonra anahtarı üzerinde unutulan motosikleti çalıştıran şüpheli şahıs, hızla bölgeden uzaklaştı. Motosikletin çalındığını fark eden iş yeri sahibi ise şahsın peşinde koşmasına rağmen yetişemedi.

Motosikletin çalınma anları kameraya yansıdı

Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların bölgede keşif yaptıktan sonra motosiklete yanaşması ve sonrasında şahıslardan birinin anahtarı üzerinde unutulan motosikleti çalıştırdıktan sonra çalarak hızla uzaklaşma anları yer aldı. O anlarda iş yeri sahibinin de şahısların peşinden koşmaya çalışması dikkat çekti.

"Anahtarı almayı unuttum"

Bir anlık unutkanlığının motosikletinin çalınmasına neden olduğunu söyleyen Yusuf Sami Yaşar, o anları anlattı. Genç adam, "İş yerinin atölye bölümünde çalışıyordum. Sonrasında bir yere gidip geldim. Elimde de bir poşet vardı, kontağı kapattım ama anahtarı almayı unutmuşum. Ben o şekilde içeri girdikten bir saat sonra da motosikletim çalındı. Üç şahıs önce geliyor etrafta keşif yapıyor. Motorun üzerindeki anahtarı fark ediyorlar. Sonrasında da kimsenin görmediği bir anda motosikleti çalıyorlar. Motosiklet çalınırken patronum fark ederek peşlerinden koşuyor ama yetişemiyor" dedi.

"Değeri 17 bin lira civarında"

Çalınan motosikleti 3 ay önce sıfır olarak aldığını ve güncel değerinin 17 bin lira olduğunu da söyleyen Yaşar, "Motosikletimi 3 ay önce almıştım. Daha çok yeniydi. Ben 13 bin liraya aldım ama güncel değeri 17 bin lira civarındaydı. Sonrasında ekiplere bilgi verdik. Onlar da gelerek çalışma yaptı. Bulmak için uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede bulunur" diye konuştu.