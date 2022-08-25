Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum’da trafik kazası geçirdi
Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Önce araç uçurumdan vinçle alındı sonra Tatlıses çıkarıldı
Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada araçlarda küçük çaplı yangın çıktı. Kaza sırasında yağış olması ve çevredeki vatandaşların da müdahalesi ile çıkan yangının büyümeden söndürüldüğü belirtildi.
Bu arada kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallinin çevresini çarşaf gerdi. Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının durumun ağır olduğu diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı.
Bakan Koca: "Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzer
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