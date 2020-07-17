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Ünlü tatil merkezi Alaçatı’daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı
İZMİR’İN GÖZDE TURİZM MERKEZLERİNDEN ALAÇATI’DA OTLUK ALANDA ÇIKAN VE BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELERLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGIN, TATİLCİLERE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI.
Asayiş 17.07.2020, 18:25
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İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı’da otluk alanda çıkan ve büyük paniğe neden olan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.
Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesindeki Alaçatı’da otluk alandan yükselen alevler paniğe yol açtı. Alaçatı Port yolu olarak belirtilen mevkide çıkan yangın, bölgede bulunan bazı işletmeleri de tehdit ederken, tatilciler korku doldu anlar yaşadı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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